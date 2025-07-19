شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور ديمقراطى: طلب إسرائيل مساعدة أمريكا فى تهجير الفلسطينيين من غزة "شنيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيناتور الديمقراطى كريس فان هولين إن طلب الموساد الإسرائيلى المساعدة في تهجير فلسطينيين من قطاع غزة "شنيع ومثير للاشمئزاز".

وأكد أنه لا ينبغي للولايات المتحدة التواطؤ في ما يرقى للتطهير العرقي للفلسطينيين من غزة.

قالت وزارة الصحة في غزة، إن 98 شهيدا (منهم 3 شهيد انتشال) و511 مصابا وصلوا للمستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأشارت في بيان اليوم السبت، إلى ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 58,765 شهيدًا 140,485 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى اليوم بلغت 7,938 شهيدًا 28,444 إصابة.

وأضافت: "بلغ عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ 48 ساعة الماضية من شهداء المساعدات 14 شهيد وأكثر من 94 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 891 شهيدًا وأكثر من 5,754 إصابة.