شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 23167 مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود فى السعودية، عن ضبط 23167 مخالفًا، منهم 14525 مخالفًا لنظام الإقامة، و5511 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و3131 مخالفًا لنظام العمل، وذلك خلال أسبوع . وفق "سبق" .

وبلغ إجمالي من قبض عليهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 1593 شخصًا، يشكل اليمنيون منهم 30 في المئة، والإثيوبيون 69 في المئة، وجنسيات أخرى 1 في المئة، كما تم ضبط 41 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية؛ في حين تم ضبط 22 متورطًا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم. وبلغ إجمالي من يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16441 وافدًا مخالفًا، منهم 14255 رجلاً، و2186 امرأة.

كما تم إحالة 8622 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3393 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 10587 مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية، أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود إلى السعودية أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أية مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، وحثت على الإبلاغ عن أية حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق السعودية.