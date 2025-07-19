شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: شهيد فى غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة الخيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت مسيرة إسرائيلية، اليوم السبت، غارة استهدفت منطقة "مطل الجبل" في بلدة الخيام جنوب لبنان، ما أدى إلى استشهاد شخص كان يُجري إصلاحات على سطح منزله.

وافادت وكالة الأنباء اللبنانية ان هذا الهجوم يشكل خرقًا جديدًا للسيادة اللبنانية وانتهاكًا صارخًا لوقف إطلاق النار المعلن بين إسرائيل وحزب الله منذ ديسمبر 2024.

وتأتي الغارة في سياق التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان.

وفي سياق الاعتداءات المتكررة على لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، يوم الخميس، استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات قبريخا والكفور والناقورة جنوبي لبنان.

وفي حادث منفصل، شنت مسيرة إسرائيلية غارة على شاحنة في بلدة "الناقورة" جنوبي لبنان. وفجرت قوات الجيش الإسرائيلي منزلا في الأراضي اللبنانية، عقب توغل بري في بلدة "حولا"، قضاء مرجعيون، جنوبي نهر الليطاني.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان، والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات، والتي خلفت ما لا يقل عن 216 شهيدا و508 جرحى.