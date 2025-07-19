شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوثة بريطانيا إلى سوريا ترحب بالاتفاق على وقف إطلاق النار في السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت مبعوثة المملكة المتحدة إلى سوريا آنا سنو، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء.

وقالت آنا سنو - وفقا لما أوردته وكالةالأنباء السورية "سانا" اليوم/ السبت/ - " إنه من الجيد أن يتم الاتفاق على وقف إطلاق النار في السويداء، وأرحب بالعديد من التصريحات الداعمة لذلك".

وأشارت إلى أن التزام الرئاسة السورية بحماية جميع السوريين وضمان مساءلة الجميع هو أمر مهم، مشددة في ذات الوقت على أهمية الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء دائرة العنف.

وكانت رئاسة الجمهورية العربية السورية أعلنت، في وقت سابق اليوم، وقف شامل وفوري لإطلاق النار في السويداء، داعيةً جميع الأطراف للالتزام به.