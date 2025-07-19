شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية إيران: لا يمكن التعويل على أي وقف لإطلاق النار من قبل إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه لا يمكن التعويل على أي وقف لإطلاق النار من قبل الإحتلال الإسرائيلي .



وأضاف عراقجي -حسبما أفادت قناة (العالم الإيرانية) اليوم /السبت/- أن إيران لم تقتنع بعد بقضية استئناف المفاوضات، وأنها بحاجة جادة لرؤية إرادة حقيقية لدى الطرف المقابل للتوصل لحل رابح للجميع .



وأكد أن بلاده على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة في حال انتهاك وقف إطلاق النار، لافتا إلى أن إيران لم تكن تريد الحرب الماضية ولكنها كانت مستعدة لها، وأن مهاجمة المنشآت النووية أثبتت أنه لا يوجد أي حل عسكري للبرنامج النووي الإيراني .



وجدد التأكيد على البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية فقط، مشيرا إلى أن إيران لا تمانع من مشاركة هذه الثقة مع الآخرين لكن ذلك لن يتحقق إلا من خلال المفاوضات.