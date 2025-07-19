شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال معترفا باستهداف فلسطينيين فى مراكز مساعدات رفح: نحقق بالأمر والان مع تفاصيل الخبر

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بارتكاب مجزر في حق فلسطينيين بالقرب من مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم في بيان، إن "مشتبه بهم اقتربوا من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي كانت تنفذ عمليات في منطقة رفح، بشكل عرض القوات للخطر، وعندما لم يبتعدوا أطلقت النار لتفريقهم، ورود أنباء عن سقوط ضحايا، ويجري التحقيق في الحادث.

وأوضح أن إطلاق النار وقع على بعد حوالي كيلومتر واحد من مجمع التوزيع خلال الليل.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مجزرة جديدة في حق المجوعين في قطاع غزة، حيث قتلت نحو 36 شخصا فضلا عن نحو 70 مصابا، قرب مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي القطاع المحاصر منذ أكتوبر 2023، بحسب ما أعلن مجمع ناصر الطبي اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص صوب المواطنين المجوعين قرب مركز المساعدات التابع للشركة الأمريكية الإسرائيلية شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد نحو 36 مواطنا وإصابة 70 آخرين على الأقل.

بدروها قالت مصادر في مستشفيات غزة، إن 70 شهيدا ارتقوا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 36 من طالبي المساعدات.