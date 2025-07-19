شكرا لقرائتكم خبر عن تجمع عشائر الجنوب السوري يعلن وقفاً فورياً لإطلاق النار في السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تجمع عشائر الجنوب السوري وقفاً فورياً وشاملاً لكل الأعمال العسكرية في محافظة السويداء، والالتزام التام بذلك ، استجابةً لقرار رئاسة الجمهورية السورية بالوقف الشامل لإطلاق النار، مؤكدا حرصه على حقن الدماء وبُعده عن منطق الفتنة والاقتتال.



ودعا تجمع عشائر الجنوب - في بيانٍ نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم/ السبت/ - إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين من أبناء العشائر، وتأمين العودة الآمنة لجميع النازحين إلى منازلهم وقراهم دون استثناء أو شروط، وفتح قنوات للحوار والتنسيق بما يضمن عدم تكرار ما حدث، والسير نحو استقرار دائم.



وكانت عشائر البدو قد اشتبكت مع مجموعات درزية مسلحة في محافظة السويداء خلال الأيام الماضية، ما أدى إلى وقوع العديد من الضحايا وتهجير مدنيين واحتجاز عدد من الأشخاص لدى الأطراف المتشابكة.