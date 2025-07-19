شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية الفلسطينية" تدين مجزرة "المجوعين" في رفح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /السبت/ جرائم القتل الجماعي، التي تستهدف مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، والتي كان آخرها الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي شمال مدينة رفح جنوب القطاع وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.



واعتبرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذه الجريمة تشكل حلقة جديدة في مسلسل القتل العمد الذي يلاحق أكثر من مليوني مواطن في القطاع، بأشكال متعددة تشمل القصف والتجويع والتعطيش والحرمان من العلاج والأدوية، في محاولة لفرض التهجير القسري عليهم.



وأشارت "الخارجية الفلسطينية" إلى أنها تواصل حراكها مع الدول ومكونات المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم.. مطالبة بصحوة ضمير وأخلاق لفرض الوقف الفوري للإبادة والتهجير والضم.