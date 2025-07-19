شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يعبرون إلى الأراضى السورية بعد اشتباكات مع جيش الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وحرس الحدود، ليل السبت، تفريق تجمع عنيف لعشرات المستوطنين الإسرائيليين على الحدود مع سوريا.

وأشار في بيان إلى أنه بعد التجمع، اجتاز المستوطنين السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، ولجأوا إلى العنف ضد القوات الإسرائيلية.

وحذر الاحتلال من الخطورة البالغة إثر أي عنف ضد أفراده وقوات الأمن، مؤكدا أن عبور السياج إلى سوريا يُعد جريمة جنائية ويعرض حياة المستوطنين وقوات جيش الدفاع للخطر.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القوات تواصل عملها لإعادة المستوطنين الذين عبروا الحدود بسلام.