شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى لنظيره الأيرلندى: نطلب دعم بلدكم لتجديد "اليونيفيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير خارجية أيرلندا، سيمون هاريس، دعم بلاده لطلب لبنان تجديد مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، الجمعة، مع نظيره الأيرلندي، في إطار الجهود الدبلوماسية التي تبذلها وزارة الخارجية للتجديد لقوات "اليونيفيل".

وشدد هاريس، خلال الاتصال، على ضرورة محاسبة المسؤولين عن مقتل الجندي الأيرلندي شون روني، الذي كان أصيب عام 2022 في منطقة العاقبية جنوب لبنان.