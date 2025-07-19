الرئاسة السورية: نتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى

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القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة السورية أنها تتابع بقلق بالغ ما يجرى من أحداث دامية فى الجنوب السورى، مشيرة إلى أن مجموعات مسلحة خارجة عن القانون اتخذت السلاح وسيلة لفرض الأمر.

وأضافت الرئاسة السورية: "ندعو جميع الأطراف لضبط النفس وتغليب صوت العقل"، مشيرة إلى أن الدولة لا تقابل الفوضى بالفوضى بل تحمي القانون بالقانون.

وأشارت إلى أن الدولة تنطلق من الحرص على السلم الأهلي لا منطق الانتقام، مضيفة: "احترام المدنيين وضمان أمنهم واجب وطني لا نقاش فيه".

وأضافت: "الهجوم على العوائل الآمنة وترويع الأطفال أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس"، مؤكدة أن الدولة لكل أبنائها من الطائفة الدرزية وقبائل البدو على حد سواء.