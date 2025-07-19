شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى يبحث مع سفيرة السويد الوضع ف البلاد والمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، اليوم الجمعة، مع السفيرة السويدية في لبنان جيسيكا سفاردستروم، في مكتبه في اليرزة، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



وكان رودولف هيكل قد التقى - أول أمس - السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماجرو، مع وفد عسكري مرافق.. كما التقى مستشار الأمن القومي في التشيك، توماس بوجار ترافقه السفيرة التشيكية في لبنان، حيث بحث خلال اللقاءَين، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.



كما التى "هيكل" قائد قوة المهام المشتركة للعمليات الخاصة في القيادة الوسطى الأمريكية والوفد المرافق له، وجرى بحث آخر التطورات في المنطقة.