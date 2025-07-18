شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلى على كنيسة العائلة المقدسة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت فرنسا بأشد العبارات الهجوم غير المقبول، الذى شنه جيش الاحتلال الإسرائيلى على كنيسة العائلة المقدسة بغزة، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرات آخرين.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - فى بيان اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أجرى اتصالا هاتفيا ببطريرك القدس للاتين الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا؛ للتعبير عن تضامن بلاده مع الجالية المسيحية في غزة عقب هذا الهجوم على كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية، التى وُضعت تحت الحماية التاريخية لفرنسا بموجب اتفاقيات القسطنطينية عام 1913.

وأشارت "الخارجية الفرنسية" إلى سقوط العشرات من المدنيين ضحايا يوميا في غزة جراء القصف الإسرائيلي وإطلاق النار.. واصفة هذه الهجمات بـ "غير مبررة"، مؤكدة أهمية عدم استهداف المدنيين أبدا، وكذلك البنية التحتية المدنية، وأماكن العبادة والمستشفيات، وأماكن الإيواء في غزة.

وتجدد فرنسا دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفع الحصار المفروض على دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل، للسماح باستئناف إيصال المساعدات بكميات كبيرة ودون عوائق إلى المدنيين من قبل الأمم المتحدة والمنظمات التي تحترم القانون الدولي.