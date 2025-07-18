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توقيف 63 سوريا لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية

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توقيف 63 سوريا لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية

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القاهرة - سامية سيد - نفذت وحدات من الجيش اللبنانى عمليات دهم فى مناطق "جبولة ومشاريع القاع - بعلبك، الكورة، العامرية- عكار، عيحا – راشيا، زحلة"، وأوقفت 63 سوريا لتجولهم داخل الأراضى اللبنانية بطريقة غير شرعية، وضبطت كمية كبيرة من المخدرات.

وذكرت قيادة الجيش - وفق بيان صحفي اليوم الجمعة، أن وحدة من الجيش تصاحبها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الميناء – طرابلس أوقفت لبنانيا و7 فلسطينيين، لحيازتهم سلاحًا حربيًّا وكمية من مخدر الحشيش.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة "طبرجا – كسروان"، سوريين اثنين لاتجارهما بالمخدرات، وضبطت في حوزتهما كمية منها. وسُلمت المضبوطات وتمت مباشرة التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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