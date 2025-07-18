شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكرى مسئول فى القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت اليوم الجمعة، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة بوساطة طائرة مسيرة على واجهتها الغربية، ضمن منطقة مسؤوليتها.

وقال المصدر - وفق بيان - إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، قامت بتطبيق قواعد الاشتباك بعد رصد الطائرة ومتابعتها، وتم التعامل معها وإسقاط الطائرة داخل الأراضى الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكّد أن القوات المسلحة الأردنية المنطقة العسكرية الجنوبية تعمل - بكل قوة وحزم - للحيلولة دون وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطـــن، والتأثير على الأمن الوطني.

