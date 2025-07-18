شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق فى قرية المزرعة بريف السويداء السورى جراء الاشتباكات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام سورية، إن عدة حرائق اندلعت فى قرية المزرعة بريف السويداء جراء الاشتباكات بين قوات العشائر وفصائل محلية.

وتشهد السويداء السورية التى يسكنها الدروز موجة الاشتباكات المسلحة وقعت بين مجموعات مسلحة درزية وأخرى بدوية، حصدت عشرات القتلى والجرحى، وأعادت إلى الواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها السلطة الجديدة منذ الإطاحة بحكم الأسد.

من ناحية أخرى، قال مسؤول إسرائيلى، الجمعة، أن إسرائيل وافقت على دخول قوات الأمن السورية إلى محافظة السويداء السورية لمدة 48 ساعة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن مسؤولًا سياسيًا إسرائيليًا قال فى بيان موزع على الصحفيين أن فى ظل "استمرار عدم الاستقرار فى جنوب غرب سوريا، وافقت إسرائيل على السماح بدخول محدود لقوات الأمن الداخلى إلى محافظة السويداء خلال ال 48 ساعة القادمة".

وجاء هذا الإعلان بعد يوم من تأكيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح للقوات السورية بالنزول جنوب دمشق.

من ناحية أخرى، قالت القناة الـ12 العبرية، اليوم الجمعة، أن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن دعم الطائفة الدرزية فى مدينة السويداء السورية بـ2 مليون شيكل كمساعدات تشمل معدات طبية وصناديق غذائية.