شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل والعشائر السورية يعلن النفير العام والتوجه إلى السويداء والان مع تفاصيل الخبر

أصدر ما يعرف بـ"مجلس القبائل والعشائر السورية" بياناً، فى وقت مبكر من الجمعة، أعلن خلاله "النفير العام" والتوجه "فوراً" إلى السويداء لمواجهة من سماهم "العصابات الخارجة على القانون".

وأضاف المجلس: "نُعلن النفير العام في صفوف القبائل والعشائر السورية لاسترداد الكرامة وتحرير الأسرى وعلى رأسهم النساء والشيوخ والأطفال، وإيقاف الإجرام ضد البدو والعشائر " فى مدينة السويداء.