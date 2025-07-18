شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا أمام مجلس الأمن: إسرائيل تشنّ حربا مفتوحة ضدنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب سوريا الدائم لدى مجلس الأمن قصي الضحاك، الخميس، إن إسرائيل تشن حربا مفتوحة على سوريا.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، قال الضحاك أن سوريا "تدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، وتؤكد أن هذه الممارسات ليست إلا انتهاكات ممنهجة لجرها إلى ساحة الصراع.

وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية تعيق جهود الدولة لبسط سلطتها"، مشيرا إلى أن إسرائيل "انتهكت مرارا اتفاق فض الاشتباك مع سوريا".

وعن الأحداث الأخيرة في السويداء وشنّ إسرائيل ضربات على القوات الحكومية ومواقع داخل سوريا، قال الضحاك إن "التصعيد الإسرائيلي خطير".

وتابع الضحاك قائلا: "القيادة السورية تعاملت مع الوضع بأعلى درجات الحكمة واتخذت قرارات سيادية دقيقة".

وأكد أن "القيادة السورية اتخذت قرارات تهدف إلى حماية المصلحة الوطنية العليا وضمان وحدة البلاد وسلامة أراضيها".

وأوضح أن "السوريين يرفضون الإرهاب والكراهية والتحريض على العنف وكل ما يمس بوحدتهم الوطنية".

واختتم الضحاك كلمته قائلا إن "سوريا ستبقى دولة للجميع"، ومشددا على أن "سوريا بحاجة لوقوف المجتمع الدولي إلى جانبها".

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السويداء إلى نحو 600 شخص، بينهم 275 عنصرا من وزارتي الدفاع والداخلية و304 من أبناء السويداء.

وشهدت السويداء، خلال الأيام الماضية، مواجهات دامية بين عشائر وفصائل محلية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة شخص.

وعقب ذلك، دخلت القوات السورية المدينة ذات الغالبية الدرزية بهدف الإشراف على وقف لإطلاق النار تم الاتفاق عليه مع وجهاء وأعيان المدينة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن الجيش السوري نسّق مع إسرائيل قبل دخول السويداء "لكنه خالف التفاهم"، مشيرين إلى أن التنسيق كان يقضي بعدم إدخال الأسلحة الثقيلة.

وذكر مسؤول عسكري إسرائيلي أن بلاده "لن تسمح بحشد عسكري على حدودها مع جنوب سوريا".

بعد ذلك، هزت غارات إسرائيلية قوية دمشق، الأربعاء، واستهدفت مجمع وزارة الدفاع والقصر الرئاسي، كما نفذت ضربات في السويداء ومناطق أخرى.