شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل ترفع الإنفاق الدفاعى 12.5 مليار دولار لتغطية الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارتا المالية والدفاع الإسرائيليتين، أن إسرائيل سترفع الإنفاق الدفاعى 42 مليار شيكل (12.5 مليار دولار) العامين الحالى والمقبل، نظراً للتحديات الأمنية التى تواجهها، بحسب إعلام عبرى.

وأوضحت الوزارتان، في بيان، أن اتفاق الميزانية سيسمح لوزارة الدفاع "بإتمام صفقات مشتريات عاجلة وضرورية للأمن الوطني".

وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن ميزانية الدفاع الجديدة "تغطي القتال المحتدم في غزة والاستعدادات الأمنية الشاملة لمواجهة جميع التهديدات من الجنوب والشمال والمناطق الأبعد".

وزاد الإنفاق العسكري في إسرائيل بشدة منذ أن شنت حملتها العسكرية على غزة.

وتعمل أنظمة الدفاع الصاروخي الإسرائيلية على نحو شبه يومي منذ 21 شهراً، لاعتراض الصواريخ التي تستهدف الأراضى الإسرائيلية.

ويبلغ الإنفاق الدفاعى السنوى الحالي 110 مليارات شيكل، أى نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي، من إجمالي ميزانية 2025 البالغة 756 مليار شيكل.

وقال أمير برعام، مدير عام وزارة الدفاع، إن التمويل الإضافي "سيمكن وزارة الدفاع من توقيع صفقات شراء للأسلحة والذخيرة اللازمة لسد النقص في المخزونات وسيدعم العمليات الجارية لجيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف أن هذا التمويل سيمكن المؤسسة الدفاعية أيضاً من إطلاق برامج لتعزيز التفوق النوعي للجيش الإسرائيلي.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن هذه الأموال ستتيح لإسرائيل فرصة الاستعداد لاحتمالات عديدة لأن "الأعداء يعلنون صراحة عن نيتهم لتدميرنا.. وبالتالي نحتاج إلى تفوق عسكرى وتكنولوجي وعملياتي كامل".

على صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها وقعت اتفاقية مع شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية (آي.إيه.آي) المملوكة للدولة لتسريع إنتاج الصواريخ Arrow الاعتراضية على نطاق واسع.

وطورت إسرائيل منظومة Arrow للدفاع الصاروخي وصنعتها بالتعاون مع وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، وهي مصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية وتدميرها.