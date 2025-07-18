شكرا لقرائتكم خبر عن 80 برلمانيا بريطانيا يطالبون الحكومة بعقوبات واسعة على إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام بريطانية إن أكثر من 80 نائبا برلمانيا طالبوا الحكومة البريطانية بفرض عقوبات واسعة على إسرائيل.

وأعلن تحالف دولى واسع يضم أكثر من 30 دولة، بقيادة "مجموعة لاهاي"، عن اتفاق مشترك على سلسلة من الإجراءات القانونية والدبلوماسية والاقتصادية لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك خلال اجتماع طارئ عقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وشارك في المؤتمر الذي استمر يومين ممثلون عن دول من إفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، من بينها تركيا والبرازيل والجزائر ولبنان وعُمان وإندونيسيا ونيكاراجوا، وأكدت 12 دولة التزامها الفوري بتنفيذ 6 إجراءات منسقة عبر أنظمتها القانونية والإدارية.

وشملت أبرز الإجراءات التي خلص إليها البيان الختامي للتحالف، أمس الأربعاء:

حظر توريد ونقل الأسلحة والمعدات العسكرية ومواد الاستخدام المزدوج إلى "إسرائيل".

منع عبور أو رسو السفن التي يُشتبه في استخدامها لنقل معدات عسكرية لـ"إسرائيل".

مراجعة عاجلة لجميع العقود العامة لمنع دعم الاحتلال الإسرائيلي.

تفعيل المحاسبة عن الجرائم الدولية عبر التحقيقات الوطنية والدولية.

دعم ولايات الاختصاص العالمى لضمان العدالة لضحايا الجرائم فى الأراضى الفلسطينية.

سحب علم الدول عن السفن التي تنقل أسلحة لـ"إسرائيل" في حال مخالفة الحظر.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر أن عصر الإفلات من العقاب يجب أن ينتهي، وأن القانون الدولي سيُطبق دون محاباة، مع دعوة موحدة لوقف إطلاق النار الفوري في غزة.

يأتي هذا التحرك الدولي في ظل مواصلة "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، والذى أدت حتى الآن إلى أكثر من 198 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مجاعة وتهجير قسرى، رغم صدور أوامر من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.