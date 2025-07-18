شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى يرحب بإجراءات دمشق لاحتواء الأحداث الأخيرة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بما أعلن عنه الرئيس السورى أحمد الشرع، من ترتيبات وإجراءات لاحتواء الأحداث الأخيرة فى سوريا، معربًا عن ثقة المملكة العربية السعودية بقدرة الحكومة السورية على تحقيق الأمن والاستقرار لسوريا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه ولى العهد السعودى اليوم الخميس من الرئيس السورى أحمد الشرع، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



ونوه الأمير محمد بن سلمان، خلال الاتصال، بالجهود التى يبذلها الشرع لاستمرار سوريا فى مسارها الصحيح الذى يكفل المحافظة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وتعزيز وحدتها الوطنية وتكاتف جميع أطياف الشعب السورى وتلاحمه وعدم السماح لأى بوادر فتنة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.



كما شدد على أهمية مواصلة ما بدأته سوريا على كافة المستويات لتحقيق التقدم والازدهار الذى يتطلع إليه الشعب السورى الشقيق، مجددًا التأكيد على موقف المملكة الثابت فى مساندة سوريا والوقوف إلى جانبها ورفض أى عمل يمس السلم الأهلى والاجتماعى جملة وتفصيلًا.



وجدد ولى العهد السعودى موقف المملكة المُعلن فى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على الأراضى السورية والتدخل فى شؤونها الداخلية.

وأكد ضرورة دعم المجتمع الدولى للحكومة السورية فى مواجهة هذه التحديات ومنع أى تدخلات خارجية فى الشأن الداخلى السورى تحت أى مبرر.



من جهته، أعرب الرئيس السورى عن شكره للمملكة لمواقفها الداعمة لمساندة سوريا، وتقديره للدور الذى يقوم به ولى العهد السعودى من جهود ومساعٍٍِ لدعم الأمن والاستقرار فى سوريا والمنطقة.