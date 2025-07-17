شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أبو الغيط يعزى فى ضحايا حريق الكوت بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

تقدم أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخالص تعازيه لجمهورية العراق على إثر الحريق الكبير الذى اندلع بسوق تجارى فى مدينة الكوت شرقى العراق، والذى أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين.

وصرح جمال رشدى، المتحدث الرسمى باسم الأمين العام، أن أبو الغيط أعرب عن مواساته القلبية لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين جراء هذا المصاب الأليم بالشفاء العاجل، مؤكدًا فى ذات السياق تضامن الجامعة العربية الكامل مع جمهورية العراق.