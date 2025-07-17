شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكنائس فى فلسطين تدين قصف الاحتلال كنيسة العائلة المقدسة بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس فى فلسطين، قصف الاحتلال الإسرائيلى كنيسة العائلة المقدسة التابعة للبطريركية اللاتينية فى مدينة غزة .

وذكرت - في بيان صادر- اليوم الخميس، بأنها تتابع بقلق تعرّض الكنيسة لقصف الاحتلال، ما أسفر عن وقوع 7 مصابين، من بينهم راعي الكنيسة جبرائيل رومانيللي، إلى جانب أضرار جسيمة لحقت بمبنى الكنيسة.

وشددت، أنّ استهداف الكنائس والمؤسسات الدينية تحت أي ذريعة هو عمل مرفوض ومدان، ويشكّل تهديدا مباشرا للوجود المسيحي الأصيل في الأرض المقدسة.

ودعت، المجتمع الدولي، وهيئات حقوق الإنسان، للتحرك العاجل لضمان حماية دور العبادة فى قطاع غزة، ووضع حدّ للاعتداءات التي تطال المدنيين والمقدسات على حدّ سواء .

ولفتت اللجنة، إلى أنها ستواصل متابعة التطورات بالتنسيق مع الكنائس المحلية والمؤسسات المعنية، لحين إعلان تفاصيل الاعتداء بشكل كامل.