شكرا لقرائتكم خبر عن نعى وتكذيب فى 24 ساعة.. حفيدة الشيخ الدرزى مرهج شاهين تثير الجدل حول وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت كريستين ياسين حفيدة الشيخ الدرزى مرهج شاهين الجدل بعد إعلانها استشهاده في منشور عبر حسابها الشخصي عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تعود اليوم لتعلن أنه على قيد الحياة دون الإدلاء بأية تفاصيل.



وتعيش الصحفية السورية كريستين ياسين حفيدة الشيخ الدرزي مرهج شاهين في لبنان وتتابع تطورات الأوضاع عبر ما تنشره وسائل الإعلام المحلية في ظل انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت في مدينة السويداء خلال الاشتباكات المسلحة التي جرت خلال الايام الماضية. مرهج شاهين

وكتبت حفيدته يوم أمس: جدي استشهد، شيخ طاهر، أبيض الذقن، عمره ما انمدت إيده على حدا، ولا اتسكر بابه بوش محتاج.

اقتحام منزل الشيخ مرهج شاهين وحلق شاربه يثير غضبًا واسعًا في السويداء

والشيخ الدرزي مرهج شاهين يبلغ من العمر حوالي 80 عاماً، جمع بين كونه حكيم قبيلة وشاعر شعبي وأديب، أسس مضافة تحولت إلى متحف تراثي، شارك في الدفاع عن مجتمعه في مواقف عديدة، وبقي ثابتا على مبادئه.

وفي منتصف يوليو 2025، انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اقتحام مجموعة مسلحة مدعومة من الأمن السوري لمنزل الشيخ مرهج شاهين، حيث أجبروه بطريقة مذلة على الجلوس وقاموا بحلق شاربه أمام الجميع.

وبعد الشارب في المجتمع الدرزي رمزاً للرجولة والهيبة، وحلقه لرجل مسن يُعتبر إهانة فادحة للكرامة، ما سبب صدمة شديدة للشيخ وللمجتمع بأسره.

السويداء خارج السيطرة.. قتلى وانهيار بالخدمات بعد انسحاب القوات

فيما نشرت وسائل إعلام محلية سورية، الخميس، المشاهد الأولى في مدينة السويداء بعد انسحاب قوات الحكومة السورية منها. حيث انتشرت جثث الضحايا في الشوارع، و السيارات، داخل البيوت. من بينهم نساء، أطفال، كبار سن ، مع دخول المجموعات الأهلية لتمشيط أحياء المدينة، شوهد حوالي 10 جثث في حارة واحدة، تعرضوا لإعدامات ميدانية.

وأكد الإعلام السوري أن مستشفى السويداء أكبر مستشفيات المحافظة خارج الخدمة، ويمتلئ بالجثث، مع انقطاع الكهرباء منذ أربعة أيام في معظم مناطق المحافظة وبنيتها التحتية تعرضت للتخريب، الاتصالات منقطعة، والكثير من آبار المياه توقفت عن الضخ نتيجة انقطاع الكهرباء والمحروقات.



