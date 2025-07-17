شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 21 فلسطينيا وإصابة العشرات فى قصف الاحتلال عدة مناطق فى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 21 فلسطينيا وأصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى عدة مناطق فى قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد 7 فلسطينيين مواطن وزوجته وأطفالهما الخمسة، جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في جباليا البلد شمال قطاع غزة، مشيرة إلى أنه

في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال شقة سكنية قرب مدرسة الإمام الشافعي، كما استشهد مواطن وأصيب آخرون في قصف الاحتلال شقة سكنية تعود لعائلة عجور غرب غزة.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف مدفعي استهدف مجموعة مواطنين قرب معصرة أبو عودة على شارع صلاح الدين شرقي المخيم، فيما استشهد 4 فلسطينيين آخرين وأصيب آخرون، جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوى نازحين داخل مدرسة أبو حلو بمخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين إثر قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين بمحيط محطة بهلول في حي النصر غرب مدينة غزة.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منطقة البركة جنوب المدينة.

فيما قام جيش الاحتلال بنسف مبان سكنية شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بينما ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 58,573 شهيد والإصابات إلى 139,607 مصابين منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.