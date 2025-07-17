شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 50 شخصا إثر حريق هايبر ماركت فى الكوت شرق العراق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محافظ واسط محمد جميل المياحي، اليوم الخميس، مقتل نحو 50 شخصا إثر حريق في مركز تجاري في مدينة الكوت شرقي العراق .

وقال المياحي في بيان نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك، "فاجعة ومصيبة حلت علينا.. أهلي يا أبناء مدينة الكوت وعموم واسط ننعى إليكم ثلة طيبة من أبناء محافظتنا حيث فقدنا ما يقارب 50 شخصا بين رجل وامرأة وأطفال من أبناءكم وبناتكم في حادثة حريق مول الهايبرماركت المشؤوم.. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم".

صباح الحزن والفواجع على العراقيين… بدأ هذا الصباح على أهالي الكوت بفاجعة أليمة، تمثلت في “حريق” داخل الهايبر ماركت الذي افتُتح قبل أيام قليلة. الحريق طال أرواح العشرات من أبنائها، وسط تقصير حكومي فادح وبطء في استجابة كوادر الدفاع المدني.

الرحمة والخلود للشهداء pic.twitter.com/IQNoGMZnZu — حيدر الزيدي (@he_z54) July 17, 2025

— حيدر الزيدي (@he_z54)

ونشر العديد من المواطنين، على وسائل التواصل الاجتماعي، صورا ولقطات فيديو للحريق الذي نشب في "هايبرماركت الكورنيش".

ولم يعلن حتى الآن عن سبب الحريق، ولا العدد الإجمالي للضحايا.