شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السورى: إسرائيل أشعلت فتنة السويداء.. والدروز جزء من نسيج الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكّد الرئيس السوري أحمد الشرع، في كلمة ألقاها فجر اليوم الخميس، أن إسرائيل تتحمل مسؤولية تصعيد الأوضاع الأمنية في محافظة السويداء، مشيرًا إلى أنها تسعى لزرع الفتن داخل سوريا وتحويلها إلى ساحة للفوضى.

وقال الشرع: "أصبحنا أمام خيارين، إما مواجهة إسرائيل أو إصلاح جبهتنا الداخلية"، مضيفًا: "سوريا لن تكون مكانًا لخلق الفوضى، ولن نسمح بجرّها إلى حرب جديدة".

وشدد الرئيس السوري على أن بلاده ترفض أي محاولة لتقسيم أراضيها، مؤكداً أن "الدروز جزء أصيل من نسيج الوطن، وحمايتهم أولوية وطنية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى تكليف الفصائل المحلية وشيوخ العقل في السويداء بمسؤولية حفظ الأمن والاستقرار.

وأضاف: "لقد خرج شعبنا في ثورة من أجل نيل حريته وقدم تضحيات جسيمة، ولا يزال مستعدًا للدفاع عن كرامته في وجه أي تهديد"، مشددًا على أن "الكيان الإسرائيلي يسعى مجددًا إلى تفكيك وحدة الشعب السوري وإضعاف قدرته على إعادة الإعمار والنهوض".

وأشار الشرع إلى أن إسرائيل تستخدم كافة الوسائل لإشعال النزاعات، لكنها "تغفل حقيقة أن السوريين، بتاريخهم، رفضوا كلّ محاولات الانفصال والتقسيم"، مؤكدًا أن "امتلاك القوة لا يعني القدرة على حسم المعارك، وأن النصر لا يُقاس فقط بالحرب، بل بقدرة الشعوب على الصمود والبناء".

واعتبر أن "سوريا ليست ساحة لتجارب الخارج، ولن تكون منصة لأطماع القوى الإقليمية والدولية"، مضيفًا: "نحن أبناء هذه الأرض، الأقدر على إفشال كل محاولات التمزيق، ولن نسمح لأحد بجرّنا إلى حرب عبثية".

وفي كلمته، خاطب الشرع أبناء الطائفة الدرزية قائلًا: "أنتم جزء من هذا الوطن، ولن نسمح لأي جهة أن تزرع الفتنة بين أبناء سوريا، وحماية حقوقكم وحريتكم في صلب أولويات الدولة".

كما كشف عن تدخل الدولة السورية بمؤسساتها كافة لاحتواء الاشتباكات الأخيرة في السويداء، مشيرًا إلى أن بعض المجموعات المسلحة "رفضت الحوار لعدة أشهر، وقدّمت مصالحها الخاصة على حساب الوطن"، محذرًا من مغبة استمرار هذه الجماعات في العبث بالأمن الداخلي.

وكانت محافظة السويداء قد شهدت، الأحد، اشتباكات مسلحة بين مجموعات درزية وأخرى من البدو، أوقعت عددًا من القتلى. ومع احتدام المواجهات، تدخلت القوات الحكومية لفضّ النزاع، فيما شنت إسرائيل سلسلة غارات قرب دمشق وفي جنوب البلاد، قائلةً إنها "تحمي مصالح الدروز".

ومساء الأربعاء، أعلنت السلطات السورية التوصل إلى اتفاق مع فصائل درزية لوقف إطلاق النار في السويداء.