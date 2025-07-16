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إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتًا

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إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات مؤقتًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السوري، اليوم /الأربعاء/، إغلاق الممر الجنوبي في الأجواء السورية أمام حركة الطائرات بشكل مؤقت، وذلك اعتبارًا من الساعة 16:30 وحتى الساعة 18:30 (بتوقيت دمشق).


وأوضحت الهيئة - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن الإغلاق يشمل الممر الجوي الجنوبي L513 (بصری – دمشق)، ويأتي هذا الإجراء حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة الجوية.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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