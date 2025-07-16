شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، تمكنت مساء أمس الثلاثاء من إحباط محاولتي تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة.



وقال المصدر في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم رصد مجموعتين من المهربين حاولوا اجتياز الحدود من موقعين مختلفين بطريقة غير مشروعة وتم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك ما أدى إلى تراجعهم داخل العمق السوري وبتكثيف عمليات البحث والتفتيش تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".



وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافة أشكال عمليات التسلل والتهريب للمحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.