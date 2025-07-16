شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة السورية: نرفض الأعمال الإجرامية فى السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة السورية رفضها للسلوكيات الإجرامية وغير القانونية، وأنها ستحاسب كل من يثبت تورطه في أحداث السويداء، مشددة على أن ما يحدث لا يمكن قبوله تحت أى ظرف، ويتنافى تمامًا مع المبادئ التي تقوم عليها الدولة السورية.

وأوضحت الرئاسة السورية - في بيان اليوم الأربعاء، وفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا" - متابعتها باهتمام بالغ هذه الانتهاكات المؤسفة التي طالت بعض المناطق بمحافظة السويداء جنوبي البلاد مؤخرًا، مؤكدة أنها بقيادتها وأجهزتها تضع أولوية قصوى لحماية الأمن وتحقيق الاستقرار في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: "العدالة هي المعيار الذي يتم العمل به في هذه الحالات، ونؤكد لأهلنا في السويداء أن حقوقهم ستكون دائمًا مصونة، وأننا لن نسمح لأي طرف بالعبث بأمنهم أو استقرارهم".

كما أكدت التزامها التام بالتحقيق في جميع الحوادث المتعلقة بهذه الأعمال، ومحاسبة كل من ثبت تورطه فيها أيًا كانت الجهة المسؤولة عن هذه الأعمال سواء كانت فردية أو منظمات خارجة عن القانون، فهي لن تسمح بمرورها دون عقاب.