شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يؤكد قصف دمشق.. وكاتس يتوعد بتصعيد الهجمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قصف مدخل مجمع المقرات العسكرية السوري في العاصمة (دمشق).

ونقلت صحيفة "جيروزاليم وبست" الإسرائيلية عن بيان للجيش قوله "قصفنا مدخل مجمع المقرات العسكرية للنظام السوري في دمشق، وسنواصل رصد ممارسات النظام ضد المدنيين الدروز في السويداء جنوبي سوريا".

من جانبه.. قال يسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي "إن إسرائيل ستصعد مستوى هجماتها على قوات النظام السوري ما لم تنسحب قريبًا من مدينة السويداء الدرزية جنوب سوريا".

وعلى صعيد متصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت الإسرائيلية" أن الجالية الدرزية في إسرائيل دعت إلى إضراب عام، وحثت أفرادها على الاستعداد لعبور الحدود لمساعدة أقاربهم المتضررين من أعمال العنف.

يذكر أن مدينة السويداء السورية تشهد توترات مستمرة منذ أيام بلغت ذروتها يوم الأحد الماضي، حيث اندلعت اشتباكات دامية بعد غارات شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على محافظة السويداء جنوبي سوريا..فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" السلطات السورية والقادة المحليين في السويداء إلى خفض التصعيد وحماية المدنيين واستعادة الهدوء، وحث كذلك السلطات المعنية على التحقيق بشفافية وعلانية ومحاسبة المسؤولين عن تلك الأحداث.