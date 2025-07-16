شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الأردنى: منتدى مصر للتعدين منصة مثالية لبحث آفاق التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، بالتطور الكبير الذي يشهده "منتدى مصر للتعدين"، وقدم الشكر لمصر على تنظيم هذا الحدث الهام، وقال "هذه هي المرة الثالثة التي أشارك فيها بهذا المنتدى، وفي كل عام ألمس تطوراً ملحوظاً وزيادة في أعداد المشاركين، مما يجعله منصة مثالية لبحث آفاق التعاون على مختلف المستويات".



وأكد الخرابشة - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات المنتدى - أن المنتدى يمثل فرصة ممتازة ومنصة حيوية لبحث مجالات التعاون بين الدول المشاركة، وكذلك بين الحكومات والقطاع الخاص.



وحول الاستراتيجية الأردنية في قطاع التعدين، كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني أن بلاده تشهد تطوراً كبيراً في هذا القطاع، مستندة إلى استراتيجيتها الوطنية للتعدين.



وأضاف: "لقد نجحنا في استقطاب عدد من الشركات العالمية للقيام بأعمال استكشاف ودراسات معمقة لفرص التعدين الواعدة في الأردن"، مؤكدا تحقيق خطوات ملموسة في هذا المجال قائلاً: "تم حتى اليوم توقيع حوالي 11 مذكرة تفاهم واتفاقية في مجالات التنقيب عن الذهب، والنحاس، والعناصر الأرضية النادرة، والليثيوم، والفوسفات".



وأوضح أن قطاع التعدين في الأردن، الذي كان يشتهر تاريخياً بإنتاج الفوسفات والبوتاس، يشهد اليوم تطوراً نوعياً بالتوجه نحو استكشاف واستغلال المعادن الهامة (Critical Minerals)، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار ويعزز من مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني الأردني.



ويشهد منتدى مصر للتعدين مشاركة رفيعة المستوى من وزراء ومسؤولي التعدين، وسفراء الدول والمحافظين والبرلمانيين والمستثمرين من كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية، وفي مقدمتها "باريك جولد" و"أنجلو جولد أشانتي" ثاني ورابع أكبر شركات تعدين الذهب في العالم، فضلاً عن مؤسسات التمويل، بما يعكس تزايد الثقة في بيئة الاستثمار التعديني بمصر.



ويهدف المنتدى، في نسخته الرابعة، إلى إبراز الإمكانات التعدينية الهائلة لمصر والفرص الاستثمارية الواعدة في الاستكشاف والتنقيب واستخراج الذهب والمعادن وتصنيع الخامات التعدينية، ومن المنتظر أن يستقبل المنتدى والمعرض المصاحب أكثر من 5000 زائر و300 موفد، كما سيحتضن العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والتقني بمشاركة عشرات المتحدثين.