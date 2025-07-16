شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تشارك بالمعرض الدولي لسلاسل التوريد فى بكين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في أعمال الدورة الثالثة للمعرض الدولي لتنمية سلاسل التوريد العالمية، الذي يعقد خلال الفترة من 16 إلى 20 يوليو 2025، في جناح شونيي بمركز بكين الدولي للمعارض، وذلك برئاسة أحمد مصطفى فهمي، رئيس بعثة الجامعة العربية في بكين، وبمشاركة أحمد شعبان، مسؤول ملف التعاون الاقتصادي العربي الصيني بإدارة العلاقات الاقتصادية – قطاع الشؤون الاقتصادية.

ينظم المعرض المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية (CCPIT) ومجموعة مركز الصين الدولي للمعارض، بدعم من عدد من الجهات الدولية، من بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، ومركز التجارة الدولية (ITC)، وغرفة التجارة الدولية (ICC)، تحت شعار "ربط العالم وخلق المستقبل معاً".

يمثل هذا المعرض منصة دولية بارزة ضمن أنشطة منتدى التعاون العربي الصيني، ويعد أول معرض على المستوى الوطني في الصين يخصص بالكامل لسلاسل التوريد، ويهدف إلى تسريع بناء نمط تنموي جديد وتعزيز انفتاح الاقتصاد العالمي. وقد سبق أن شاركت الأمانة العامة في دورتيه السابقتين في عامي 2023 و2024، ما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون العربي الصيني في هذا المجال الحيوي.

يركز المعرض على ربط مختلف قطاعات الأعمال، من الشركات الكبرى إلى الصغيرة والمتوسطة، كما يعزز التكامل بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحث والتطبيق العملي. ويخدم المعرض أربعة محاور أساسية تتمثل في دعم التجارة، تعزيز التعاون الاستثماري، تجميع الابتكار، وتشجيع التبادل المعرفي، كما يسعى إلى توفير نافذة جديدة للانفتاح الاقتصادي، ومنصة لبناء اقتصاد عالمي منفتح قائم على المنفعة المتبادلة.

وأكد الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، علي بن إبراهيم المالكي، أن المعرض يمثل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الدولي في مجالات سلاسل الإمداد والتجارة، خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والاتصالات، والنقل، واللوجستيات، والزراعة الحديثة. وأشار إلى أهمية المعرض في دعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص على المستوى الدولي، والاستفادة من مبادرتي "الحزام والطريق" و"مبادرة التنمية العالمية" اللتين أطلقتهما الصين، بما يخدم التنمية المستدامة والتقارب بين الشعوب.

ويشهد المعرض مشاركة نحو 500 شركة صينية ودولية، إلى جانب حضور لافت لعدد من رؤساء منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، وممثلي السفارات الأجنبية، وجمعيات الأعمال، والخبراء من مختلف دول العالم. كما تشارك الأمانة العامة بجناح خاص داخل منطقة المعارض، يتضمن عرضًا لأبرز أنشطتها خلال الفترة الماضية، إلى جانب أفلام وثائقية تسلط الضوء على محطات مهمة في مسيرة العمل العربي المشترك، بالتعاون مع عدد من الدول العربية وسفاراتها في الصين والمنظمات العربية المتخصصة.

وشهدت الأجنحة الأخرى في المعرض عروضًا متنوعة شملت مجالات السيارات الذكية، الزراعة الخضراء، الطاقة النظيفة، التكنولوجيا الرقمية، الحياة الصحية، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لعرض خدمات سلسلة التوريد اللوجستية الحديثة، في مشهد يعكس تنوع الابتكار العالمي والتكامل الصناعي في عالم ما بعد الجائحة.