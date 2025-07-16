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هآرتس: 70% من مبانى غزة غير صالحة للسكن

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هآرتس: 70% من مبانى غزة غير صالحة للسكن

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن تحليل صور أقمار صناعية وخبراء، أن حجم الدمار في قطاع غزة أكبر مما كان يعتقد سابقا.

وأوضحت أن ما لا يقل عن 70% من مباني غزة أصبحت غير صالحة للسكن، مضيفة أنه تم تدمير 89% من المباني في رفح و84% من المباني في شمال القطاع.

وقالت هآرتس إن %78 من المباني في مدينة غزة دمرت بشكل كلي أو جزئي، وأكدت أن تدمير المباني في غزة يتم بواسطة مقاولين إسرائيليين بإشراف الجيش.

وأكدت الصحيفة أن المقاولون الإسرائيليون يتقاضون قرابة 5 آلاف شيكل لكل مبنى يدمرونه، كما أنهم يضغطون لتوسيع مناطق التدمير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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