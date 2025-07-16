شكرا لقرائتكم خبر عن تقارب ليبى يونانى فى ملفات ساخنة كالهجرة وترسيم الحدود البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، إنهم اتفقوا مع طرابلس على إعادة وضع الملفات الكبرى بين البلدين على المسار الصحيح وفي مقدمتها الهجرة وترسيم الحدود البحرية.

وأضاف جيرابيتريتيس في ختام زيارة إلى طرابلس: "ليبيا موحدة وقوية تتعاون بانسجام مع اليونان، تمثل ضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة الأوسع".

وتصريحات الوزير جاءت عقب سلسلة لقاءات جمعته برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ووزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور، حيث شدد المسؤولون الليبيون على أهمية إعادة تفعيل اللجان الفنية المشتركة، واستئناف خطوط الطيران المباشرة، وتهيئة مناخ الاستثمار أمام الشركات اليونانية للمساهمة في جهود الإعمار.

ووصفت اللقاءات بـ"الإيجابية والبناءة" حيث أعادت التأكيد على رغبة الطرفين في تجاوز التوترات السابقة ووضع أسس تعاون متوازن يراعي المصالح المتبادلة، خاصة في ظل تصاعد التنافس الإقليمي على سواحل المتوسط.

وكان عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الليبية، قد بحث مع وزير خارجية اليونان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية.