شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وروسيا يبحثان تعزيز التعاون البرلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس الشورى البحريني على بن صالح الصالح، أنَّ مملكة البحرين تمتلك تاريخًا زاخرًا وممتدًا في العلاقات العريقة والمتميزة مع روسيا الاتحادية، مشيرا إلى الرؤى التنموية المشتركة بين المملكة وروسيا، والمساعي المتواصلة لتعزيز التكامل بين البلدين في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات برلمانية شاملة عقدها رئيس مجلس الشورى البحريني، الثلاثاء مع السيدة فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، وذلك في مقر المجلس بالعاصمة الروسية "موسكو"، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الاتحادية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.

ولفت رئيس الشورى البحريني إلى أن هذه الزيارة تأتي في وقت يحتفي به البلدان الصديقان هذا العام (2025م) بمرور 35 عامًا من العلاقات الدبلوماسية بينهما، مؤكدًا معاليه أنَّ مملكة البحرين وروسيا الاتحادية تمتلكان المقومات والركائز لحصد المزيد من الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة، وخصوصًا ما يتعلق بالأمن الغذائي والطاقة والسياحة والثقافة.

من جانبها، بينت رئيسة مجلس الاتحاد في الجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، أن المجلس يحرص على تعميق التعاون البرلماني مع مجلس الشورى في البحرين، وتعزيز أواصر الصداقة البرلمانية، ومواصلة العمل على بناء مواقف مشتركة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات المنفعة المشتركة برلمانيًا وتشريعيًا، وتحقيق التنسيق البنّاء في المحافل البرلمانية الدولية.

ونوَّهت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي بتفرّد وتميّز مملكة البحرين في مجال التعايش والتسامح والتآخي والتنوع الديني، مشيدة بالدور العالمي الذي تضطلع به المملكة في نشر قيم ومبادئ الحوار والإخاء الإنساني، عبر مختلف المبادرات والبرامج الشاملة التي تحظى بدعمٍ مطلق من جلالة الملك المعظَّم، حفظه الله ورعاه.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد "إن مملكة البحرين لديها تجربة رائدة في مجال تمكين المرأة، وحفظ وصون حقوقها في جميع المجالات، مؤكدة إعجابها وتقديرها بالمرأة البحرينية التي استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات، وأن تبرز جهودها ودورها المسؤول في نهضة مملكة البحرين، وتؤكد حضورها المتميز إقليميًا ودوليًا.

وأشارت المسئولة الروسية إلى أن العلاقات الروسية البحرينية ترتكز على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، والمساعي الثنائية لضمان استدامة التعاون والتنسيق الذي يحقق للبلدين الازدهار والتنمية.