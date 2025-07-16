شكرا لقرائتكم خبر عن 70 شهيدا فلسطينيا منذ الفجر بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 70 فلسطينيا وأصيب آخرون، الثلاثاء، بنيران وغارات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- باستشهاد 70 فلسطينيا في قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 49 شهيدا في مدينة غزة، وذلك في غارات الاحتلال على منازل وخيام نازحين وتجمعات لمواطنين ومنتظري "المساعدات".



وفي أحدث الغارات، استشهد 6 مواطنين بينهم طفل، جراء استهداف طائرات الاحتلال لشقتين سكنيتين في مدينة غزة.

وأفادت الوكالة الفلسطينية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة 6 آخرين في قصف طائرات الاحتلال شقة في بناية سكنية لعائلة البحطيطي بالقرب من مفترق طموس غرب مدينة غزة.



كما استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع عيدية جنوب مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وقبلها بوقت قصير، ارتكب الاحتلال مجزرة مروعة بمخيم الشاطئ، أسفرت عن استشهاد 11 مواطنا بينهم 5 أطفال وإصابة 20 آخرين، إثر استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين.



كما استشهد ثلاثة مواطنين في غارة للاحتلال شرق بركة الشيخ رضوان شمال المدينة، فيما أسفر قصف آخر نفذته طائرة مسيرة في محيط مدرسة شعبان الريس بحي التفاح شرقي غزة عن استشهاد ثلاثة آخرين.

وفي حي الدرج شرقي غزة، أسفرت غارة للاحتلال استهدفت بناية سكنية إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.

وشرق المدينة، استشهد مواطنان جراء غارة للاحتلال قرب مفترق "السنافور" في حي التفاح، بينما استشهد 5 مواطنين في وقت سابق بقصف استهدف منزلا في حي الزرقاء شمال شرقي غزة.



وفي حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، استشهد مواطن بقصف منزل.

وشهد مخيم الشاطئ أيضًا استشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين إثر غارة للاحتلال استهدفت منزلاً مأهولاً لعائلة نصار، ما أدى إلى تدميره واندلاع حريق في المكان، وسط أنباء عن وجود مفقودين تحت الأنقاض، وفق شهود عيان.

إلى ذلك، استشهدت مواطنة وأصيب آخرون جراء غارة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في شارع اللبابيدي بحي الشيخ رضوان شمالي غزة. بينما أصيب عدد من المواطنين في قصف طال خيمة أخرى للنازحين في حي الرمال غربي المدينة.



وفي شرق جباليا شمالي القطاع، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير للمنازل والمنشآت، ما تسبب في وقوع انفجارات ضخمة في المنطقة.

كما استشهد مواطن من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال الإسرائيلي من منطقة السودانية شمال غرب غزة.

وفي جنوب قطاع غزة، استشهد 7 مواطنين في غارة للاحتلال من مسيّرة استهدفت تجمعا للمواطنين على دوار بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.



وخلال ساعات النهار، استشهدت مواطنتان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب نقطة توزيع مساعدات غربي مدينة رفح. كما استشهد مواطن في غارة للاحتلال استهدفت خيمة تؤوي نازحين في محيط مدرسة "جرار القدرة" بمنطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

ومنذ السابع من/ أكتوبر 2023 تشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 197 ألف شهيد جريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.