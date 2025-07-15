شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 58 ألفا و479 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "58 ألفا و479 شهيدا و139 ألفا و355 مصابا" جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة نحو 93 شهيدا و278 مصابا".

وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زال تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وذكرت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة "6 شهداء وأكثر من 29 مصابا" من منتظري "المساعدات" الأمريكية - الإسرائيلية المزعومة.

وأشارت إلى أن حصيلة ضحايا تلك "المساعدات" ارتفعت منذ 27 مايو الماضي، إلى "844 شهيدا، وأكثر من 5 آلاف و604 مصابين".

ومنذ ذلك الوقت وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة، بدأت إسرائيل تنفيذ مخطط لتوزيع "مساعدات" عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا وإسرائيليا.

وبات هذا المخطط مصيدة للفلسطينيين الجوعى، حيث أقر جنود إسرائيليون عبر تقارير إعلامية تلقيهم أوامر بإطلاق النار على حشود الفلسطينيين المنتظرين للمساعدات بذريعة تفريقهم.

وبوتيرة يومية، يطلق الجيش الإسرائيلي النار على المجوّعين المصطفين قرب مراكز التوزيع، ما تركهم بين مصير الموت جوعا أو رميا بالرصاص، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.