شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم المعارضة الإسرائيلية ينتقد بشدة خطط إنشاء "مدينة إنسانية" فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، خطط إنشاء ما يُسمى "مدينة إنسانية" فى قطاع غزة، مشيرا إلى العيوب العديدة التى يراها فى رؤية الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن.

وقال لبيد إن فكرة "المدينة الإنسانية"في قطاع غزة لا يمكن تنفيذها،وهي محاولة من الحكومة لإطالة أمد الحرب .

وأضاف لابيد -بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن القرارات التي تتخذها حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، "سيئة للغاية" وتشكل خطورة كبيرة على النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية داخل إسرائيل .

وأشار إلى أن التكلفة التقديرية الأكثر تحفظا للمشروع تبلغ حوالي 15 مليار شيكل (حوالي 4.5 مليار دولار)، بينما تشير تقديرات أخرى، بما في ذلك تقديرات من الجيش الإسرائيلي، إلى أنها قد تتجاوز 20 مليار شيكل .

وأكد لابيد: "إنها فكرة جنونية - حتى بمقاييس هذه الحكومة ، لكننا نعرف كيف يعملون: قبل أن يعترفوا بالفشل، سينفقون المليارات".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أفاد في وقت سابق، بأنه أصدر تعليمات للجيش بإعداد خطة لإقامة ما سماه "مدينة إنسانية" مكونة من خيام على أنقاض مدينة رفح، تتضمن تهجير 600 ألف فلسطيني إليها في مرحلة أولى، بعد خضوعهم لفحص أمني صارم، على ألا يسمح لهم لاحقا بمغادرتها .