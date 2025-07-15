شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تحث الحكومة السورية على تهدئة التوترات فى مدينة السويداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حثت الخارجية الألمانية، الحكومة السورية على العمل على تهدئة التوترات فى مدينة السويداء بسوريا، والعمل نحو تسوية سياسية بين مختلف فئات الشعب.

وأوضحت الخارجية - في بيان نشر على موقع أكس (تويتر سابقا) اليوم الثلاثاء، أن عملية المصالحة، ونظام عدالة انتقالية فعال، وعملية سياسية شاملة، تعد عوامل أساسية في هذا الصدد، مؤكدة أن ألمانيا تقف على أهبة الاستعداد لمواصلة دعم الشعب السورى في هذا المسار الصعب، مطالبة جميع الأطراف بضبط النفس، وعمل جميع الأطراف المعنية علي حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية فورًا .

وشهدت محافظة السويداء خلال اليومين الماضيين واحدة من أعنف المواجهات منذ إطاحة نظام حكم الرئيس السابق بشار الأسد، بين مسلحين بدو وفصائل مسلحة درزية قبل تدخل القوات الحكومية.