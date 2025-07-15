شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تحث الاتحاد الأوروبى على تعليق الاتفاق مع إسرائيل بسبب حرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، ثلاثة إجراءات ضد إسرائيل فى بروكسل تضمنت" تعليق اتفاقية الشراكة، وفرض حظر على الأسلحة، ومعاقبة المسؤولين عن عرقلة عملية السلام".

وذكرت شبكة يورونيوز الإخبارية الأوروبية، أن ذلك جاء خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى اليوم الثلاثاء، فى بروكسل لمناقشة إمكانية اتخاذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل. وستحاول الحكومة الإسبانية إقناع الاتحاد الأوروبي باعتماد ثلاثة إجراءات ملموسة.

وأشارت الشبكة الإخبارية إلي أن وزير الخارجية الأسباني خوسيه مانويل ألباريس أكد أن مدريد ستسعى إلى تعليق اتفاقية الشراكة "على الأقل طوال فترة الحرب"، وهو طلب تعتبره مدريد "ليس مبالغا فيه ولا استثنائيا"، كما سيسعى جاهدا للموافقة على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات على المسؤولين عن عرقلة عملية السلام.

ويأتي الضغط الدبلوماسي على إسرائيل في وقت تتزايد فيه حالة عدم الاستقرار في المنطقة، فمع استمرار الهجوم العسكري على غزة، صرح وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر الليلة الماضية بأن بلاده لا تنوي الاحتفاظ بسيطرة طويلة الأمد على قطاع غزة...قائلا: "لا نرغب في حكم غزة بعد انتهاء الحرب"، مؤكدا أن الأولوية هي تفكيك البنية التحتية لحماس، وضمان أمن الحدود، ثم تسليم إدارتها إلى جهات دولية أو جهات فلسطينية ينظر إليها على أنها معتدلة.

وفي حين لا يتوقع التوصل إلى إجماع فوري بين الدول الأعضاء ال27، تقول مصادر دبلوماسية إن عدة دول، بما في ذلك أيرلندا وبلجيكا، مستعدة للنظر في اتخاذ تدابير إضافية، بينما لا تزال دول أخرى، مثل ألمانيا والمجر، مترددة. وعلى الرغم من ذلك، قد يمثل الاقتراح الإسباني نقطة تحول في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي تجاه الصراع في الشرق الأوسط .

