شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع السورى يعلن وقف إطلاق النار فى السويداء والان مع تفاصيل الخبر

أعلن وزير الدفاع السورى مرهف أبو قصرة، الثلاثاء، وقف إطلاق النار فى السويداء جنوبى البلاد، بعد 3 أيام من الاشتباكات الدامية.

وقال أبو قصرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا": "إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة".

وأضاف البيان: "سيتم الرد فقط على مصادر النيران والتعامل مع أي استهداف من قبل المجموعات الخارجة عن القانون".

واستطرد الوزير: "أصدرنا تعليمات صارمة للقوات الموجودة داخل مدينة السويداء بضرورة تأمين الأهالي والحفاظ على السلم المجتمعي، وحماية الممتلكات العامة والخاصة من ضعاف النفوس".

وتابع: "سنبدأ بتسليم أحياء مدينة السويداء لقوى الأمن الداخلي حالما يتم الانتهاء من عمليات التمشيط، لمتابعة ضبط الفوضى وعودة الأهالي لمنازلهم، وإعادة الاستقرار للمدينة".

كما أكد أبو قصرة أن الجيش وجه بـ"بدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين".

ودخلت القوات السورية مدينة السويداء، فى وقت سابق الثلاثاء، بالتزامن مع فرض حظر تجوّل بعد الاشتباكات، وهى المرة الأولى التي تنتشر فيها قوات حكومية في المدينة منذ تولي الحكومة الانتقالية للسلطة في البلاد في ديسمبر الماضي.