شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السورية: وحدة الأراضى السورية "خط أحمر" لا يمكن الاستغناء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغنى أن وحدة الأراضى السورية "خط أحمر" لا يمكن الاستغناء عنه، وأن الجيش العربي السورى ملتزم بواجبه تجاه شعبه وحمايته بجميع مكوناته وأطيافه، ومستعد للتضحية بدمائه من أجل هذا الشعب، وبالتالي فإن وزارة الدفاع ستكون على مسافة واحدة من جميع السوريين.

وأوضح المتحدث في تصريح اليوم الثلاثاء، نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الوضع العسكري الحالي في محافظة السويداء هو حالة اشتباك شديدة مع الفصائل الخارجة عن القانون، لكنه يتجه نحو السيطرة لصالح الدولة السورية، مبيناً أن نداءات استغاثة كثيرة وصلت من أهالي السويداء، تطالب بإنهاء حالة الفوضى والحفاظ على أرواح الأبرياء، مشيرا إلى الجيش يطارد مجموعات خارجة عن القانون.

وأشار إلى أن قوات وزارة الدفاع تعمل على تسليم البلدات التي تم فرض الأمن والاستقرار فيها إلى المؤسسات الحكومية والشرطية والأمنية، لافتاً إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ملف المجموعات الخارجة عن القانون، حتى لا يؤدي هذا الأمر إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة وفتح الباب أمام التدخلات الخارجية.

وقال متحدث وزارة الدفاع السورية، إن “كل سلاح لا يكون في إطار الدولة فهو خارج عن القانون، وفي هذا الإطار من لا يسمح لمؤسسات الدولة بالعمل بشكل نظامي والقيام بمهامها على أكمل وجه فهو خارج عن القانون أيضاً، وبالتالي من حق الدولة أن تقوم بما يتناسب بكسر هذا الواقع وفرض القانون وهيبة الدولة ومحاسبة المعتدين.