شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولى العهد يهنئان رئيس فرنسا بمناسبة ذكرى اليوم الوطنى لبلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان بن العزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.



وأعربت القيادة السعودية - حسبما أوردت قناة (الإخبارية السعودية) - عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ماكرون، ولحكومة وشعب فرنسا المزيد من التقدم والازدهار.



وأشاد خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات المتميزة بين المملكة وفرنسا، مؤكدا الحرص على تعزيز التعاون في كافة المجالات بين البلدين.



يذكر أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا تشهد تطورا ملحوظا، مدعوما بالروابط السياسية القوية بين قيادتي البلدين.