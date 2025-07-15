شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال ينسف مبانى وسط مدينة خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف مباني سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

يذكر أن هناك كمائن تحدث في وضح النهار في قطاع غزة سواء في المنطقة الجنوبية للقطاع كما حدث في المنطقة الشمالية لمدينة خان يونس، أو ما جرى في المنطقة الشرقية لمدينة غزة في هذا اليوم، مشيرا إلى أن ما جرى في المناطق المختلفة في شرق مدينة خان يونس من كمائن نفذتها المقاومة الفلسطينية، مما يدل على أن المقاومة بدأت بالتغيير في التيكتيكات التي تتبعها في استهداف جنود الاحتلال.

وأضاف بشير في تصريحات مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هدف المقاومة الفلسطينية هو إيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف جيش الاحتلال الذي توغل في أكثر من منطقة في قطاع غزة، وكمية الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية والمدفعية باتجاه تلك المناطق سواء في المنطقة الشرقية لحي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة، أو إطلاق النار المتكرر من الطائرات المروحية التي تحلق بكثافة في أجواء مدينة خان يونس.

وتابع: "يدور حديث حول استهداف لآلية عسكرية وصلت لمنطقة خان يونس، وهناك حديث من شهود العيان عن هبوط للطائرات المروحية الإسرائيلية وإجلاء عدد من المصابين والقتلى من جنود جيش الاحتلال من مجمل مناطق قطاع غزة ونقلها إلى المستشفيات الإسرائيلية".