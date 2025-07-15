شكرا لقرائتكم خبر عن 6 شهداء من أسرة واحدة بقصف إسرائيلى على نازحين بحى الرمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في مستشفى الشفاء إن 6 أشخاص من أسرة واحدة استشهدوا إثر قصف إسرائيلي على خيام نازحين بحي الرمال غربي مدينة غزة.

واستشهد صباح الاثنين، فلسطينى وأصيب آخرون، بجروح مختلفة فى قصف مسيرة للاحتلال خيمة نازحين غرب خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأصيب فلسطيني آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى قرب جدار الفصل والتوسع العنصري، في بلدة الرام، شمال مدينة القدس، وجرى نقله لمجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 58026 شهيدًا، و138520 مصابًا، إضافة إلى وجود ضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، وسط تعذر وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.

وفى وقت سابق، استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم الاثنين، إثر استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلى مناطق مختلفة فى مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، فى تصريح اليوم وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استقبال 5 شهداء وعدد من المصابين إثر قصف طيران الاحتلال منطقة الصفطاوي شمال المدينة.

كما أعلن مستشفى المعمداني في مدينة غزة، وصول شهيدين وجرحى جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة.