شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 28 فلسطينيا في مجزرتين للاحتلال الإسرائيلي وقصف نازحين بـ غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد أربعة فلسطينيين، بينهم أطفال، مساء اليوم الإثنين، في غارات للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الغارات استهدفت خيام نازحين في حي النصر بالمدينة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 58386 مواطنًا فلسطينيًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 139077 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية المغير، شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير، أمين أبو عليا، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وانتشرت في شوارعها، ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخلها الغربي، كما داهمت منزلا وأوقفت عددا من المركبات وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وقال أبو عليا إن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت في وقت سابق من اليوم بالاستيلاء على 740 دونمًا من الأراضي الزراعية في منطقة "مرج الذهب" عند أطراف القرية الشرقية.

وأوضح أن الإخطار بالاستيلاء على الأراضي جاء بحجة أنها "أملاك غائبين"، علما أنها تعود لمواطنين من المغير وبلدة ترمسعيا وقرية أبو فلاح المجاورتين، ويقومون بزراعتها.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة مناطق في محافظة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة كفر راعي وداهمت منزل عائلة الشهيد يوسف وليد عبد الله شيخ إبراهيم (20 عاما) الذي ارتقى برصاص الاحتلال في وقت سابق من مساء اليوم، قرب حاجز "دوتان" العسكري المقام على أراضي بلدة يعبد.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر دان وقرية فحمة، وانتشرت في منطقة "الشقير" بكفر دان وأطلقت الرصاص الحي، وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما اندلعت مواجهات في فحمة، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين، وداهمت منزل المواطن وائل فريحات وفتشته، ونشرت قناصتها في المنطقة، كما احتجزت الشاب أوس أمين عرقاوي.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم /الإثنين/، مجزرتين جديدتين بحق المدنيين في مدينة غزة، راح ضحيتهما 24 شهيدًا وعشرات الجرحى، في وقت لا تزال فيه طواقم الإنقاذ عاجزة عن الوصول إلى مواقع الاستهدافات بفعل استمرار القصف وتدمير البنية التحتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قصفًا عنيفًا استهدف منزلًا مكونًا من خمسة طوابق يعود لعائلة عرفات في حي الزرقا شمالي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 14 مواطنًا، في حين تعذّر على طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إلى الموقع لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وفي حي تل الهوى جنوب غرب المدينة، أسفر قصف مماثل استهدف منزلًا مأهولًا بالسكان عن استشهاد 10 مواطنين على الأقل، وإصابة أكثر من25 آخرين بجراح متفاوتة، بعضهم في حالات حرجة.

وفي حصيلة محدثة أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم، ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 58,386 ألف شهيد، إضافة إلى 139,077 ألف إصابة، في ظل استمرار وجود أعداد من الضحايا تحت الركام وفي الشوارع، وسط عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليهم بسبب القصف المكثف والانهيار شبه الكامل للخدمات الأساسية.