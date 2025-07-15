شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الدار البيضاء في ختام تعاملات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات بورصة الدار البيضاء، في ختام تعاملات اليوم /الإثنين/، حيث انخفض المؤشر الرئيسي "مازي"، والذي يعكس الأداء العام لكافة الأسهم المدرجة، بنسبة 0.41% ليستقر عند مستوى 18.920.24 نقطة.



كما تراجع مؤشر "MASI.20"، الذي يقيس أداء 20 من أبرز الشركات المدرجة في السوق، بنسبة 0.42% مسجلًا 1.556.18 نقطة، كما انخفض مؤشر "MASI.ESG"، المخصص للشركات ذات التصنيف الأفضل في معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بنسبة 0.47% ليستقر عند 1.310.83 نقطة.

ولم تسلم الشركات الصغيرة والمتوسطة من التراجع، حيث انخفض مؤشر "MASI Mid and Small Cap" بنسبة 0.75% ليغلق عند 1.793.55 نقطة.



أما على صعيد المؤشرات الدولية التابعة للبورصة، فقد تراجع مؤشر "FTSE CSE Morocco 15" بنسبة 0.26% إلى 18.324.7 نقطة، فيما انخفض مؤشر "FTSE CSE Morocco All-Liquid"، الذي يضم أكثر الأسهم سيولة، بنسبة 0.32% ليغلق عند 16.245.34 نقطة.