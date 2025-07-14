شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: نتنياهو يتفنن في إفشال جولات التفاوض ويخوض حربا عبثية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت حركة حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفنّن في إفشال جولات التفاوض الواحدة تلو الأخرى، ولا يريد التوصّل إلى أيّ اتفاق.



وأكدت حماس - في بيان اليوم - أننا نخوض حرب استنزاف تُفاجئ العدو يوميًا بتكتيكات ميدانية مبتكرة تُفقده زمام المبادرة وتُربك حساباته رغم ما يملكه من تفوّق ناري وجوي، وكلما طال أمد الحرب ازداد غرق جيش الاحتلال في الرمال المتحرّكة لغزّة، وازداد انكشافه أمام ضربات المقاومة النوعية.



وأشالرت إلى أن نتنياهو يزجّ بجيشه وكيانه في حرب عبثية بلا أفق؛ مشيرة إلى أن استمرارها لا يُهدّد فقط حياة الأسرى والجنود بل يُنذر بكارثة على المستوى الاستراتيجي لكيانه، وأن النصر المطلق الذي يروّج له نتنياهو وهمٌ كبير لتغطية هزيمة ميدانية وسياسية مدوّية.