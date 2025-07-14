شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تؤكد التزامها في دعم العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق، غلام إسحاق زاي، اليوم الاثنين، التزام الأمم المتحدة بدعم العراق في المضي قدمًا بأولوياته المتعلقة بالسكان.

وأشاد إسحاق في المؤتمر السنوي لمناسبة اليوم العالمي للسكان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية “واع” بجهود الحكومة العراقية المستمرة في تطوير وتنفيذ سياساتها السكانية التي تستجيب لاحتياجات شعبها وتضع الأساس للتنمية المستدامة، موضحًا أن دعم الأمم المتحدة يشمل تطلعات الشعب العراقي بشأن الخصوبة، وتمكين النساء والشباب، وضمان أن تكون جميع السياسات قائمة على بيانات ديموغرافية شاملة والتزام بحقوق الإنسان.

وأشار إسحاق إلى أن العراق يقف على مفترق طرق ديموغرافي، والذي يمتلك عددًا كبيرًا من الشباب، إلى جانب المتغيرات في معدلات الخصوبة، مما يجعل الحوار مستنيرًا أكثر، مضيفًا "نجتمع اليوم أيضًا لعرض التقرير الرئيس لصندوق الأمم المتحدة للسكان لعام 2025 بشأن حالة سكان العالم، والتأمل في سياسات العراق السكانية في ظل التحولات الديموغرافية العميقة".

وأكد إسحاق استمرار صندوق الأمم المتحدة للسكان “UNFPA”، من خلال برنامجه القطري الجديد للفترة من 2025، 2029، في تنفيذ مشاريع وبرامج حيوية وتركز على تحقيق ثلاث نتائج تحويلية طموحة بحلول عام 2030، وهي إنهاء وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها، وأيضا إنهاء الحاجة غير الملبية لتنظيم الأسرة، حتى يتمكن الأفراد والأزواج من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وكذلك إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال.

ولفت نائب الممثل الخاص والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في العراق إلى ضرورة التركيز على توصيات عملية تقف الأمم المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل جنبا إلى جنب مع الحكومة العراقية لتعزيز سياسات الصحة الإنجابية والاجتماعية، بما يضمن ضرورة تحقيق الشمولية والاستدامة، والتركيز على جميع الجهود، وعدم ترك أي شخص خارج الركب، لاسيما النساء والفتيات الأكثر ضعفًا.